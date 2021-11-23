З Мінська на батьківщину повернулося понад сто біженців, ще одна група мігрантів відлетить сьогодні, - МВС Білорусі

У понеділок, 22 листопада, 118 біженців відлетіли на батьківщину з Білорусі. Ще одна група мігрантів залишить країну сьогодні, 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Департаменту з громадянства та міграції МВС, полковника міліції Олексія Бігуна у коментарі БЕЛТА .

"Щодня особам, які звертаються до компетентних органів Білорусі з клопотаннями про репатріацію, ми оформляємо відповідні документи. Тільки на вчорашній день 118 осіб вибуло з Національного аеропорту Мінськ. Вони вилетіли вчора ввечері в індивідуальному порядку. Тобто органи внутрішніх справ та прикордонні війська їм сприяли в оформленні документів та пропуску через державний кордон", - сказав Бігун.

За його словами, сьогодні ще одна група іноземців покине країну. Мігранти вже знаходяться в аеропорту Мінська, де пройшли всі митні та прикордонні процедури.

"Крім того, низка посольств, у тому числі Ірак, Сирія, організують так звані евакуаційні рейси, які пропонують своїм громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, повернутися на батьківщину", - сказав полковник міліції.