За сутки мигранты почти 200 раз пытались пересечь белорусско-польскую границу
За сутки было предпринято около 200 попыток нелегального пересечения границы Польши со стороны Беларуси. Все эти попытки удалось предотвратить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Poland.
"По сообщению Пограничной службы, обнародованном 20 ноября, за предыдущие сутки было совершено 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы", - говорится в сообщении.
Кроме того зафиксировано несколько попыток силового вторжения на польскую территорию. В связи с этим были задержаны пять мигрантов, а в отношении 82 человек изданы постановления о выдворении с территории Республики Польша.
В главной комендатуре Пограничной службы уточнили, что самая многочисленная группа мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, состояла примерно из 200 человек.
Также сообщается о госпитализации женщины с 8-месячным ребенком, пострадавших "вероятно, потому, что против польских служащих применялся слезоточивый газ".
Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала более 34 000 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, из которых 6 000 имели место в ноябре.
Ранее мы писали, что Беларусь забрала всех мигрантов с границы в районе Кузницы.