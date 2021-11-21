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За сутки мигранты почти 200 раз пытались пересечь белорусско-польскую границу

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Воскресенье 21 ноября 2021 02:12
За сутки мигранты почти 200 раз пытались пересечь белорусско-польскую границу Фото: за сутки мигранты почти 200 раз пытались пересечь белорусско-польскую границу (t.me/gpkgovby)
Автор: Анна Полисученко

За сутки было предпринято около 200 попыток нелегального пересечения границы Польши со стороны Беларуси. Все эти попытки удалось предотвратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Poland.

"По сообщению Пограничной службы, обнародованном 20 ноября, за предыдущие сутки было совершено 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы", - говорится в сообщении.

Кроме того зафиксировано несколько попыток силового вторжения на польскую территорию. В связи с этим были задержаны пять мигрантов, а в отношении 82 человек изданы постановления о выдворении с территории Республики Польша.

В главной комендатуре Пограничной службы уточнили, что самая многочисленная группа мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, состояла примерно из 200 человек.

Также сообщается о госпитализации женщины с 8-месячным ребенком, пострадавших "вероятно, потому, что против польских служащих применялся слезоточивый газ".

Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала более 34 000 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, из которых 6 000 имели место в ноябре.

Ранее мы писали, что Беларусь забрала всех мигрантов с границы в районе Кузницы.

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