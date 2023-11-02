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"Мінськ" розібрали на деталі. З'явилися свіжі супутникові знімки дока Севастополя

Четвер 02 листопада 2023 23:03
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"Мінськ" розібрали на деталі. З'явилися свіжі супутникові знімки дока Севастополя Фото: Севастополь (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни розібрали великий десантний корабель "Мінськ", а ось підводний човен "Ростов-на-Дону" все ще залишається у сухому доці.

Як повідомляє РБК-Україна, супутникові знімки у своєму Twitter опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

Супутникові знімки було зроблено 31 жовтня, на них видно, що "Мінськ" розібрано, ймовірно на запчастини.

"Розібраний Мінськ вийшов із сухого доку і пришвартувався на північ від нього. Ростов-на-Дону поки що перебуває в сухому доці", - пише аналітик.

&quot;Мінськ&quot; розібрали на деталі. З'явилися свіжі супутникові знімки дока Севастополя

&quot;Мінськ&quot; розібрали на деталі. З'явилися свіжі супутникові знімки дока Севастополя

Атака на Севастополь

В ніч на 13 вересня у Міноборони РФ заявили про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

У ГУР підтвердили завдання ударів по російських військово-морських цілях та портовій інфраструктурі в Севастополі, внаслідок чого було знищено плавзасоби "Мінськ" та "Ростов". Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув, що атаку провели за допомогою далекобійних ракет від західних партнерів.

У мережі також поширили фото пошкодженого російського "Ростова" після атаки.

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