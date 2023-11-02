"Минск" разобрали на детали. Появились свежие спутниковые снимки дока Севастополя
Россияне разобрали большой десантный корабль "Минск", а вот подлодка "Ростов-на-Дону" все еще остается в сухом доке.
Как сообщает РБК-Украина, спутниковые снимки в своем Twitter опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson.
Спутниковые снимки были сделаны 31 октября, на них видно, что "Минск" разобран, вероятно, на запчасти.
"Разобранный Минск вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него. Ростов-на-Дону пока находится в сухом доке", - пишет аналитик.
Атака на Севастополь
В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.
В ГУР подтвердили нанесение ударов по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в Севастополе, в результате чего были уничтожены плавсредства "Минск" и "Ростов". Позже командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.
В сети также распространили фото поврежденного российского "Ростова" после атаки.
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