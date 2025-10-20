Мінськ прагне діалогу з Києвом: шлях до компромісу шукає КДБ

В Білорусії заявили про прагнення налагодити діалог з Україною для сприяння врегулюванню війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство Білорусі БЕЛТА.

Голова Служби безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що його відомство намагається налагодити контакти з Україною з метою сприяння врегулюванню війни з Росією, яка триває вже понад 3,5 роки.

Коментарі Тертеля прозвучали після повідомлень про те, що високопоставлений білоруський дипломат минулого тижня проводив зустрічі з європейськими партнерами, намагаючись пом’якшити міжнародну ізоляцію Білорусі, яка є близьким союзником президента Росії Володимира Путіна.

За словами Тертеля, зустрічі з українськими посадовцями є критично важливими «для досягнення консенсусу в нинішній складній ситуації». Він підкреслив, що робота триває, але багато чого залежить від української сторони. «Наш президент працює максимально, щоб стабілізувати ситуацію в регіоні», – додав керівник КДБ Білорусі.

Тертель зазначив, що в Білорусі намагаються знайти баланс інтересів обох сторін, і що «усунути цю ситуацію можна лише шляхом тихих переговорів та компромісу».

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив Росії використовувати територію країни для початку частини війни проти України у 2022 році, але білоруські збройні сили не брали прямої участі у конфлікті. Лукашенко при владі з 1994 року і довгий час перебував під санкціями Заходу через порушення прав людини та репресії проти протестувальників після сумнівних виборів 2020 року.

В останні місяці, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп неодноразово контактував із Лукашенком, називаючи його «дуже шанованим лідером», та відправляв посланця до Мінська, що призвело до звільнення понад 50 політичних в’язнів.

Минулого місяця білоруські ЗМІ цитували Лукашенка, який заявив про готовність поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським для сприяння врегулюванню війни та стабілізації регіону.