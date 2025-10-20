ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Минск стремится к диалогу с Киевом: путь к компромиссу ищет КГБ

Понедельник 20 октября 2025 06:00
UA EN RU
Минск стремится к диалогу с Киевом: путь к компромиссу ищет КГБ
Автор: Оксана Гапончук

В Белоруссии заявили о стремлении наладить диалог с Украиной для содействия урегулированию войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА.

Председатель Службы безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство пытается наладить контакты с Украиной с целью содействия урегулированию войны с Россией, которая длится уже более 3,5 лет.

Комментарии Тертеля прозвучали после сообщений о том, что высокопоставленный белорусский дипломат на прошлой неделе проводил встречи с европейскими партнерами, пытаясь смягчить международную изоляцию Беларуси, которая является близким союзником президента России Владимира Путина.

По словам Тертеля, встречи с украинскими чиновниками являются критически важными "для достижения консенсуса в нынешней сложной ситуации". Он подчеркнул, что работа продолжается, но многое зависит от украинской стороны. "Наш президент работает максимально, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе", - добавил руководитель КГБ Беларуси.

Тертель отметил, что в Беларуси пытаются найти баланс интересов обеих сторон, и что "устранить эту ситуацию можно только путем тихих переговоров и компромисса".

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил России использовать территорию страны для начала части войны против Украины в 2022 году, но белорусские вооруженные силы не принимали прямого участия в конфликте. Лукашенко у власти с 1994 года и долгое время находился под санкциями Запада из-за нарушения прав человека и репрессий против протестующих после сомнительных выборов 2020 года.

В последние месяцы, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп неоднократно контактировал с Лукашенко, называя его "очень уважаемым лидером", и отправлял посланника в Минск, что привело к освобождению более 50 политических заключенных.

В прошлом месяце белорусские СМИ цитировали Лукашенко, который заявил о готовности пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для содействия урегулированию войны и стабилизации региона.

Напомним, Александр Лукашенко пытается восстановить отношения с Европой на фоне улучшения диалога с США.

Ранее при содействии США белорусским режимом был освобожден ряд оппозиционеров. В свою очередь США сняли санкции с "Белавиа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война в Украине
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов