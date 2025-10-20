Минск стремится к диалогу с Киевом: путь к компромиссу ищет КГБ

В Белоруссии заявили о стремлении наладить диалог с Украиной для содействия урегулированию войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА.

Председатель Службы безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство пытается наладить контакты с Украиной с целью содействия урегулированию войны с Россией, которая длится уже более 3,5 лет.

Комментарии Тертеля прозвучали после сообщений о том, что высокопоставленный белорусский дипломат на прошлой неделе проводил встречи с европейскими партнерами, пытаясь смягчить международную изоляцию Беларуси, которая является близким союзником президента России Владимира Путина.

По словам Тертеля, встречи с украинскими чиновниками являются критически важными "для достижения консенсуса в нынешней сложной ситуации". Он подчеркнул, что работа продолжается, но многое зависит от украинской стороны. "Наш президент работает максимально, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе", - добавил руководитель КГБ Беларуси.

Тертель отметил, что в Беларуси пытаются найти баланс интересов обеих сторон, и что "устранить эту ситуацию можно только путем тихих переговоров и компромисса".

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил России использовать территорию страны для начала части войны против Украины в 2022 году, но белорусские вооруженные силы не принимали прямого участия в конфликте. Лукашенко у власти с 1994 года и долгое время находился под санкциями Запада из-за нарушения прав человека и репрессий против протестующих после сомнительных выборов 2020 года.

В последние месяцы, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп неоднократно контактировал с Лукашенко, называя его "очень уважаемым лидером", и отправлял посланника в Минск, что привело к освобождению более 50 политических заключенных.

В прошлом месяце белорусские СМИ цитировали Лукашенко, который заявил о готовности пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для содействия урегулированию войны и стабилизации региона.