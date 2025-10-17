Лукашенко шукає вихід з ізоляції та активізував контакти з ЄС, - Reuters

Олександр Лукашенко намагається відновити відносини з Європою на тлі поліпшення діалогу зі США. Мінськ сподівається домогтися пом'якшення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, високопоставлений білоруський дипломат провів серію зустрічей із європейськими представниками після того, як Мінськ надіслав їм запрошення наприкінці вересня.

Європейські дипломати розцінили це як спробу Білорусі вийти з політичної ізоляції на тлі поліпшення відносин із Вашингтоном за Дональда Трампа.

Після президентських виборів 2020 року, що супроводжувалися масовими протестами і репресіями, Євросоюз запровадив санкції проти білоруського керівництва, які було посилено 2022 року за підтримку Росією війни проти України. Однак, за даними Reuters, останніми тижнями Мінськ активізував контакти з європейськими країнами.

Посол Білорусі координує контакти з Європою

Колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич, призначений у березні послом при Ватикані, став неформально відповідальним за координацію дипломатичних контактів Мінська в столицях Західної Європи.

За словами одного з дипломатів, Амбразевич передав послання про те, що Білорусь прагне розірвати політичну ізоляцію і може зіграти роль у переговорах щодо врегулювання між Росією та Україною. Посольство Білорусі в Парижі, де дипломат також акредитований при ЮНЕСКО, розіслало запрошення на зустрічі в Парижі 6, 8 і 9 жовтня.

Кілька європейських країн підтвердили отримання запрошень, деякі погодилися на зустріч. Один із дипломатів зазначив: "Вони відчувають, що з приходом Трампа відкрилося вікно можливостей, щоб домогтися зняття санкцій, і намагаються ним скористатися".

Потепління з Вашингтоном

Олександр Лукашенко, близький союзник Володимира Путіна, багато років перебував під західними санкціями. Однак за часів Дональда Трампа США почали активніше взаємодіяти з Мінськом, направляючи туди делегації та обговорюючи гуманітарні питання.

У вересні Лукашенко провів телефонну розмову з Трампом, який назвав його "високоповажним лідером". Після переговорів Білорусь звільнила понад 50 політичних в'язнів, а Вашингтон частково зняв санкції з державної авіакомпанії Belavia, дозволивши їй закуповувати запчастини.

Європа ставиться з обережністю

За словами дипломатів, дипломатична активність Мінська спрямована на те, щоб показати, що Білорусь не повністю підпорядкована Москві.

"Вони кажуть, що не хочуть ескалації конфлікту, і прагнуть підкреслити відмінності від Росії", - зазначив один зі співрозмовників Reuters. Однак частина європейських країн скептично ставиться до цих кроків, вважаючи, що Лукашенко, як і раніше, залежить від Кремля.

Після звільнення ув'язнених білоруська влада знову заарештувала кількох опозиціонерів. Одночасно з цим Мінськ і Москва провели спільні військові навчання, а Лукашенко запропонував побудувати атомну електростанцію на сході країни для забезпечення окупованих Росією територій України електроенергією.

Опозиція закликає не знімати санкції

Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська висловила тривогу через пом'якшення санкцій проти "Бєлавіа" і закликала ЄС не поспішати зі скасуванням обмежень.

"Санкції не можна знімати, поки в Білорусі не відбудуться системні та незворотні демократичні зміни", - заявила Тихановська.

За словами колишнього білоруського дипломата Павла Слункіна, Лукашенко розраховує на зняття санкцій з поставок калійних добрив і відновлення доступу до портів Балтії. Однак, зазначив він, "Литва і Латвія не готові знімати ці санкції".