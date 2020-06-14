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Минск, Амстердам и Дубай: куда полетят украинцы с 15 июня

Новости » Общество     14.06.2020 - 19:00
Минск, Амстердам и Дубай: куда полетят украинцы с 15 июня
Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

В понедельник Украина возобновляет международное авиасообщение

Уже завтра, 15 июня, Украина в рамках ослабления карантина возобновит международные авиарейсы. РБК-Украина собрало информацию о том, куда смогут полететь украинцы.

Какие аэропорты возобновляют работу

В настоящее время международные рейсы запланированы из международных аэропортов "Борисполь", "Киев" ("Жуляны") и "Одесса". Аэропорты во Львове и Харькове пока не планируют международные рейсы.

Куда можно лететь уже завтра

По данным онлайн табло аэропорта "Борисполь", на понедельник запланированы рейсы в направлении Кишинева, Остенде, Минска, Ахмедабада, Амстердама, Дубай, Тель-Авива и Вильнюса.

Международный аэропорт "Киев" завтра примет один рейс из Минска, а из Одессы запланирован рейс в обратном направлении.

Напомним, украинская авиакомпания МАУ отменила почти все рейсы до 1 августа, из международных направлений осталось только одно.

Кроме того, для прибывающих в Украину были введены новые правила обсервации, путем деления стран на "красные" и "зеленые" зоны.

Добавим, что с 15 июня откроются практически все воздушные пункты пропуска в международных аэропортах Украины.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины аэропортавиасообщение
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