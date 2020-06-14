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Мінськ, Амстердам та Дубаї: куди полетят українці з 15 червня

Новини » Суспільство     14.06.2020 - 19:00
Мінськ, Амстердам та Дубаї: куди полетят українці з 15 червня
Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

У понеділок Україна відновлює міжнародне авіасполучення

Вже завтра, 15 червня, Україна в рамках послаблення карантину відновить міжнародні авіарейси. РБК-Україна зібрало інформацію про те, куди зможуть полетіти українці.

Які аеропорти відновлюють роботу

Наразі міжнародні рейси заплановано з міжнародних аеропортів "Бориспіль", "Київ" ("Жуляни") та "Одеса". Аеропорти у Львові та Харкові поки не планують міжнародні рейси.

Куди можна летіти вже завтра

За даними онлайн табло аеропорту "Бориспіль", на понеділок заплановано рейси у напрямку Кишинева, Остенде, Мінська, Ахмедабада, Амстердама, Дубая, Тель-Авіва та Вільнюса.

Міжнародний аеропорт "Київ" завтра прийме один рейс з Мінська, а з Одеси заплановано рейс у зворотному напрямку.

Нагадаємо, українська авіакомпанія МАУ скасувала майже всі рейси до 1 серпня, з міжнародних напрямків лишився тільки один.

Крім того, для тих, хто прибуває в Україну, було впроваджено нові правила обсервації, шляхом поділу країн на "червоні" та "зелені" зони.

Додамо, що з 15 червня відкриються практично всі повітряні пункти пропуску в міжнародних аеропортах України.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України аэропортавиасообщение
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