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Для иностранцев откроют аэропорты: стала известна дата

Новости » Политика     12.06.2020 - 11:47
Для иностранцев откроют аэропорты: стала известна дата
Фото: аэропорт (Виталий Носач/РБК-Украина)

Планируется открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты

В Украине для иностранцев планируется открыть аэропорты с 15 июня. Фактически разрешается открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты.

Об этом в ходе внеочередного заседания Кабинета министров заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, передает РБК-Украина.

"С целью возобновления с 15 июня работы пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении", - отметил Абрамович.

Кабмин одобрил данное решение с доработкой в один день.

"Фактически мы разрешаем открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты. Останутся только Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Измаил, Мариуполь, Кривой рог, Сумы, Ровно, Озерное, Черкассы, Полтава и Сокольники", - сказал замглавы МИУ.

Кроме того, правительство утвердило новые критерии для пересечения украинской границы иностранцами.

Для иностранцев откроют аэропорты: стала известна дата

Напомним, Министерство здравоохранения рассматривает возможность проводить туристам в аэропортах тесты на коронавирус и планирует рекомендовать ввести для иностранцев обязательный страховой полюс.

Как писало РБК-Украина, в Украине с 15 июня планируется возобновление международного авиасообщения.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныаэропорткарантининостранцы
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