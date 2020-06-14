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Запуск авиарейсов: как будут определять страны "красной" и "зеленой" зоны

Новости » Общество     14.06.2020 - 11:31
Запуск авиарейсов: как будут определять страны "красной" и "зеленой" зоны
Фото: страны "красной" и "зеленой" зоны будут определять, исходя из заболеваемости (РБК-Украина)

Списки стран "красной" и "зеленой" зоны будут публиковать на сайте Минздрава

В связи с запуском международного авиасообщения с 15 июня для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зоны будут действовать разные правила. К странам "красной" зоны относятся те, в которых число активных случаев коронавируса превышает 40 на 100 тысяч населения.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы делим страны на "красную" и "зеленую" зону. "Красная" зона - это страны, с эпидемиологической ситуацией хуже, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. Страны с большим показателем - "красная" зона, с меньшим - "зеленая", - отметил Степанов.

По его словам, все иностранцы должны иметь страховой полис, который покрывает лечение в случае заболевания COVID-19. При этом те, кто прилетит из стран "красной" зоны должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию. Соответственно, пассажиры из стран "зеленой" зоны освобождены от этих мер.

"Министерство будет публиковать списки стран для удобства", - добавил министр.

Напомним, с 15 июня откроются пункты пропуска практически во всех международных аэропортах Украины; таким образом, они смогут обслуживать внешние направления.

Также стало известно, что с 15 июня украинских граждан готовы принимать Албания, США, Британия и Турция.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины авиасообщениеКоронавирус
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