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У Мінреінтеграції закликали мешканців окупованих територій ігнорувати "вибори" РФ

Фото: віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликала українців не ходити на окупантські псевдовибори на тимчасово окупованій території України та натомість евакуюватись звідти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Посадовиця порадила всіляко уникати участі у псевдовиборах. Тим паче не вдаватися до колабораційної діяльності, не допомагати окупантами проводити фейкові вибори", - йдеться у повідомленні.

Натомість Верещук закликала намагатись виїхати з тимчасово окупованої території України. Зокрема, через пункт пропуску "Колотилівка - Покровка", який працює щоденно.

За словами віцепрем'єра, потрібно зробити все, щоб виїхати, адже жодні права, свободи, міжнародні правила і конвенції на тимчасово окупованих територіях не діють. Там немає будь-яких міжнародних організацій.

"Тому якомога менше контакту з окупаційною владою і якомога швидше намагатися евакуюватися. Окупанти можуть обирати собі кого завгодно і що завгодно розповідати у своє виправдання. Головне – щоб українські громадяни всіляко уникали участі у цьому фарсі", - підсумувала Ірина Верещук.

Варто зауважити, що рух спротиву "Жовта стрічка" попередив українців про те, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Україні планують теракти у період проведення так званих "виборів" президента РФ. 

Псевдовибори у Росії

Нагадаємо, у Росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

У Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у "виборах" президента РФ.

Більше про те, як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Вибори в Росії