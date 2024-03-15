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Українців в окупації попередили про можливі провокації росіян на під час "виборів"

Україна, П'ятниця 15 березня 2024 08:58
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Українців в окупації попередили про можливі провокації росіян на під час "виборів" Фото: українців в окупації попередили про можливі провокації росіян (t me mariupolrada)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Україні планують теракти у період проведення так званих "виборів" президента РФ. Українців в окупації попередили про можливі провокації окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух спротиву "Жовта стрічка" у Telegram.

"За інформацією від активістів руху "Жовта Стрічка" з 15 по 17 березня росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України", - йдеться у повідомленні.

Активісти додають, що окупанти збираються звинуватити українські війська у нібито провокаціях.

Українців в окупації закликали не підходити до "виборчих дільниць" з 15 до 17 березня та перебувати вдома.

"Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори", - закликають активісти.

Псевдовибори у Росії

Нагадаємо, у Росії так звані "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

У Кремлі сподіваються що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у "виборах" президента РФ.

Більше про те, як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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