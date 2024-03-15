В Минреинтеграции призвали жителей оккупированных территорий игнорировать "выборы" РФ

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев не ходить на оккупантские псевдовыборы на временно оккупированной территории Украины и эвакуироваться оттуда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Чиновница посоветовала всячески избегать участия в псевдовыборах. Тем более не прибегать к коллаборационной деятельности, не помогать оккупантами проводить фейковые выборы", - говорится в сообщении.
Верещук призвала пытаться выехать с временно оккупированной территории Украины. В частности, через ежедневно работающий пункт пропуска "Колотиловка - Покровка".
По словам вице-премьера, нужно сделать все, чтобы уехать, ведь никакие права, свободы, международные правила и конвенции на временно оккупированных территориях не действуют. Там нет каких-либо международных организаций.
"Поэтому как можно меньше контакта с оккупационными властями и как можно быстрее пытаться эвакуироваться. Оккупанты могут выбирать себе кого угодно и что угодно рассказывать в свое оправдание. Главное - чтобы украинские граждане всячески избегали участия в этом фарсе", - подытожила Ирина Верещук.
Следует отметить, что движение сопротивления "Желтая лента" предупредило украинцев о том, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины планируют теракты в период проведения так называемых "выборов" президента РФ.
Напомним, в России так называемые "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.
Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.
В Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах" президента РФ.
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