Мінреінтеграції оновило список громад у зоні бойових дій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило оновлений список із 331 громади, на основі якого внутрішньо переміщеним особам (ВПО) здійснюватимуть виплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
Як зазначає відомство, до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або тих, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входять 9 областей. Серед них - територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (64), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей.
Міністерство підкреслює, що зазначений перелік формується за погодженням з Міністерством оборони України на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій. Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.
"У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:
Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - йдеться у повідомленні.
Оновлений перелік затверджено на підставі наказу Мінреінтеграції №273 від 17.11.22. На сайті відомства зауважено, що перелік не є фіксованим - він регулярно актуалізується.
Сьогодні, 5 грудня, РБК-Україна повідомляло, що Миколаївська область стала першою, де почали реалізовувати урядову програму із забезпечення населення прифронтових територій України паливною деревиною.
Крім того, родини внутрішньо переміщених осіб, які протягом останнього місяця переїхали до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської і Чернівецької областей, можуть отримати фінансову допомогу.
Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики пояснювали, як переселенцям не втратити щомісячну допомогу.
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