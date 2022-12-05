Мінреінтеграції оновило список громад у зоні бойових дій

Як зазначає відомство, до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або тих, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входять 9 областей. Серед них - територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (64), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей.

Міністерство підкреслює, що зазначений перелік формується за погодженням з Міністерством оборони України на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій. Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.

"У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - йдеться у повідомленні.

Оновлений перелік затверджено на підставі наказу Мінреінтеграції №273 від 17.11.22. На сайті відомства зауважено, що перелік не є фіксованим - він регулярно актуалізується.