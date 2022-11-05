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Мешканці першої прифронтової області почали отримувати безкоштовні дрова

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Україна, Субота 05 листопада 2022 13:16
Мешканці першої прифронтової області почали отримувати безкоштовні дрова Фото: дрова доставили безкоштовно мешканцям Миколаївської області  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Миколаївська область стала першою, де почали реалізовувати урядову програму із забезпечення населення прифронтових територій України паливною деревиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, цього тижня паливну деревину безоплатно доставили жителям населених пунктів Шевченківської та Галицинівської громад. Поступово дрова отримають і всі інші громади, що межують з районами проведення бойових дій.

Нагадаємо, в Україні розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей. Допомога передусім надаватиметься вразливим категоріям громадян: людям похилого віку, багатодітним родинам та людям з інвалідністю.

Загалом доставка планується мешканцям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської областей.

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