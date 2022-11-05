Мешканці першої прифронтової області почали отримувати безкоштовні дрова

Миколаївська область стала першою, де почали реалізовувати урядову програму із забезпечення населення прифронтових територій України паливною деревиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, цього тижня паливну деревину безоплатно доставили жителям населених пунктів Шевченківської та Галицинівської громад. Поступово дрова отримають і всі інші громади, що межують з районами проведення бойових дій.