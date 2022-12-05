Минреинтеграции обновило список общин в зоне боевых действий

Как отмечает ведомство, в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входят 9 областей. Среди них - территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (64), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (19), Черниговской (4) областей.

Министерство подчеркивает, что этот перечень формируется по согласованию с Министерством обороны Украины на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций. Все внутренне перемещенные лица этих общин получат денежную помощь от государства.

"В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:

территории, являющиеся временно оккупированными;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - говорится в сообщении.

Обновленный перечень утвержден на основании приказа Минреинтеграции №273 от 17.11.22. На сайте ведомства отмечено, что перечень не фиксированный - он регулярно актуализируется.