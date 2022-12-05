Минреинтеграции обновило список общин в зоне боевых действий

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный список из 331 общины, на основе которого внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут осуществляться выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Как отмечает ведомство, в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входят 9 областей. Среди них - территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (64), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (19), Черниговской (4) областей.
Министерство подчеркивает, что этот перечень формируется по согласованию с Министерством обороны Украины на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций. Все внутренне перемещенные лица этих общин получат денежную помощь от государства.
"В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:
Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - говорится в сообщении.
Обновленный перечень утвержден на основании приказа Минреинтеграции №273 от 17.11.22. На сайте ведомства отмечено, что перечень не фиксированный - он регулярно актуализируется.
Сегодня, 5 декабря, РБК-Украина сообщало, что Николаевская область стала первой, где начали реализовывать правительственную программу по обеспечению населения прифронтовых территорий Украины топливной древесиной.
Кроме того, семьи внутренне перемещенных лиц, которые в течение последнего месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области, могут получить финансовую помощь.
Напомним, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.
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