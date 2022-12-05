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Минреинтеграции обновило список общин в зоне боевых действий

Фото: ВПЛ из списка общин под оккупацией или в зоне боевых действий могут получить выплаты (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный список из 331 общины, на основе которого внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут осуществляться выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Как отмечает ведомство, в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входят 9 областей. Среди них - территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (64), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (19), Черниговской (4) областей.

Министерство подчеркивает, что этот перечень формируется по согласованию с Министерством обороны Украины на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций. Все внутренне перемещенные лица этих общин получат денежную помощь от государства.

"В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:

  • территории, являющиеся временно оккупированными;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировке);
  • территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша община отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - говорится в сообщении.

Обновленный перечень утвержден на основании приказа Минреинтеграции №273 от 17.11.22. На сайте ведомства отмечено, что перечень не фиксированный - он регулярно актуализируется.

Сегодня, 5 декабря, РБК-Украина сообщало, что Николаевская область стала первой, где начали реализовывать правительственную программу по обеспечению населения прифронтовых территорий Украины топливной древесиной.

Кроме того, семьи внутренне перемещенных лиц, которые в течение последнего месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области, могут получить финансовую помощь.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.

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Внутренне перемещенные лица