Мінреінтеграції назвало умову для початку переговорів з Росією

Говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі. Україна не збирається йти на поступки та віддавати свої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

Так, на питання журналіста, коли між Україною та РФ почнеться дипломатія, вона відповіла: "Зміна темпу може відбутися лише тоді, коли Росія покине землі, на які вона вторглася".

Також Верещук виключила будь-які територіальні поступки про які говорять деякі західні політики, про так званий "мир" в обмін на Донбас і Крим.

"Українці в цьому чіткі й одностайні: ми не будемо торгувати нашим народом і частиною наших регіонів, як у Криму, так і на Донбасі. Путін націлений не тільки на землі, не плекаймо ілюзій, що компроміс можливий. Путін має намір знищити нас як державу. Для нас це питання життя чи смерті", - підкреслила вона.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, нещодавно американське видання The Washington Post опублікувало матеріал, в якому стверджується, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито просить українське керівництво "продемонструвати відкритість до переговорів із РФ".

Газета пише, що ці вимоги мотивовані не тим, щоб підштовхнути Україну сісти за стіл переговорів, а тим, щоб зберегти "моральну гідність" в очах міжнародних партнерів.

Зазначимо, що наразі Україна не веде жодних перемовин з Росією щодо мирного вирішення конфлікту (окрім питання щодо обміну полоненими).

Після анексії російським диктатором Володимиром Путіним окупованих територій України, президент Володимир Зеленський чітко заявив, що українська сторона відмовляється від діалогу і буде говорити лише тоді, коли до влади в країни-агресора прийде інше керівництво.