Минреинтеграции назвало условие для начала переговоров с Россией

Говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по реинтеграции Ирину Верещук в интервью изданию Corriere della Sera.

Так, на вопрос журналиста, когда между Украиной и РФ начнется дипломатия, она ответила: "Изменение темпа может произойти только тогда, когда Россия покинет земли, на которые она вторглась".

Также Верещук исключила любые территориальные уступки, о которых говорят некоторые западные политики, о так называемом "мире" в обмен на Донбасс и Крым.

"Украинцы в этом четкие и единодушные: мы не будем торговать нашим народом и частью наших регионов, как в Крыму, так и на Донбассе. Путин нацелен не только на земли, не питаем иллюзий, что компромисс возможен. Путин намерен уничтожить нас как государство. Для нас это вопрос жизни или смерти", - подчеркнула она.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, недавно американское издание The Washington Post опубликовало материал, где утверждается, что администрация президента США Джо Байдена якобы просит украинское руководство "продемонстрировать открытость к переговорам с РФ".

Газета пишет, что эти требования мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а тем, чтобы сохранить "нравственное достоинство" в глазах международных партнеров.

Отметим, что Украина не ведет никаких переговоров с Россией о мирном разрешении конфликта (кроме вопроса об обмене пленными).

После аннексии российским диктатором Владимиром Путиным оккупированных территорий Украины президент Владимир Зеленский четко заявил, что украинская сторона отказывается от диалога и будет говорить только тогда, когда к власти в стране-агрессоре придет другое руководство.