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У Мінреінтеграції повідомили, коли відкриють два нових КПВВ в Луганській області

Донбас, Четвер 30 липня 2020 02:13
У Мінреінтеграції повідомили, коли відкриють два нових КПВВ в Луганській області
Фото: КППВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Нові пункти пропуску планують відкрити в Щасті і Золотому

Нові КПВВ в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області планується відкрити протягом чотирьох місяців. На пунктах планують створити сервісні центри для обслуговування громадян з непідконтрольних територій.

Про це повідомив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ростислав Замлинський, передає прес-служба Минреинтеграции.

За його словами, на підконтрольній уряду території поблизу міста Золоте вже побудовано комплекс споруд для пропуску та сервісного обслуговування громадян. За КПВВ поблизу міста Щастя робоча група повинна найближчим часом визначити місця облаштування режимної та сервісної території.

Він зазначив, там передбачено відкрити аптечний пункт, мобільний ЦНАП, юридичну приймальню та інші об'єкти для обслуговування громадян.

Зазначимо, зараз з-за обмежень з боку проросійських бойовиків не всі громадяни можуть потрапити на окуповану територію Донбасу.

зокрема, для допомоги таким особам на всіх пунктах пропуску цілодобово працюють спеціальні намети.

Нагадаємо, у штабі операції Об'єднаних сил роз'яснили, як зараз здійснюється пропуск через контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що у Луганській області можуть у найближчі місяці відкрити два нових КПВВ.

До недавнього часу на лінії розмежування КПВВ працювали тільки в Луганській області, нещодавно відкрився КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.

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