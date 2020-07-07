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КПВВ "Новотроицкое" снова открылся, боевики начали выпускать людей

Новости » Общество     07.07.2020 - 11:05
КПВВ "Новотроицкое" снова открылся, боевики начали выпускать людей
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Боевики пропустили со своей стороны один автомобиль

Во вторник, 7 июля, боевики возобновили пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт "Еленовка". На контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" прибыл первый автомобиль с временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Донецком пограничном отряде.

По словам пограничников, украинская сторона с начала суток на временно оккупированную территорию оформила пропуск более 130 человек.

"Первый транспорт приехал с временно оккупированной территории - два человека. Одно транспортное средство было возвращено незаконными вооруженными формированиями. Мы разъясняем гражданам, что есть риск, что их могут не пропустить. При возвращении им придется проходить двухнедельную самоизоляцию через приложение "Дій вдома", - сообщила пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Отметим, что КПВВ "Новотроицкое" с украинской стороны возобновил работу с 22 июня. При этом пропуск граждан с оккупированной территории осуществлялся до 28 июня, после чего боевики отказывались, как впускать, так и выпускать граждан.

Напомним, боевики заявили, что откроют для пропуска граждан в обе стороны смежный КПВВ "Еленовка" только 7 июля.

При этом пропуск будет разрешен по следующим правилам:

  • Для въезда в оккупированную территорию Донецкой области необходимо разрешение так называемого "Межведомственного оперативного штаба" боевиков;
  • Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или подконтрольной ей части Донецкой области. Это означает, что людям с пропиской в оккупированных районах выезд на территорию Украины будет запрещен;
  • Все прибывшие из Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней в медучреждениях террористов "ДНР".

Ранее РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе блокируют движение через пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое", единственным работающим КПВВ остается "Станица Луганская".

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Государственная пограничная службаКПВВНовотроицкое
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