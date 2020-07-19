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Боевики ограничивают пропуск через КПВВ, люди ночуют в палатках

Донбасс, Воскресенье 19 июля 2020 16:59
Боевики ограничивают пропуск через КПВВ, люди ночуют в палатках
Фото: КПВВ на Донбассе (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пересечь линию разграничения удается не всем

Из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса. Для помощи таким лицам на всех пунктах пропуска круглосуточно работают специальные палатки.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вчера в пункте оказания помощи на пункте пропуска "Новотроицкое" остались ночевать 15 граждан, среди которых 2 ребенка. Всего с начала работы таких пунктов помощь получили более 126 тысяч граждан.

"В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдают соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями", - отметили в службе.

Фото: КПВВ на Донбассе (dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня в штабе ООС предупредили, что оккупационные силы пропускают через свои блокпосты только по согласованным спискам, поэтому не все граждане имеют возможность попасть на оккупированную территорию.

Кроме того, правила въезда на оккупированную территорию изменили так называемые "власти" Крыма.

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