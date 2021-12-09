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В Минреинтеграции предложили увеличить до 6500 гривен стипендии для студентов из оккупированных территорий

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Четверг 09 декабря 2021 06:46
В Минреинтеграции предложили увеличить до 6500 гривен стипендии для студентов из оккупированных территорий Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Минреинтеграции предложило Кабинету министров повысить стипендию до 6500 гривен всем студентам, приехавшим из оккупированных Россией Крыма и Донбасса. Выплата будет предоставляться для обучения в украинских университетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Мы предложили, и я надеюсь, меня поддержат коллеги из правительства, и я даже не сомневаюсь, что меня поддержат и премьер, и президент, увеличить стипендию. Она должна быть повышена. Всем студентам, приехавшим с оккупированных территорий до 6 500. Я искренне надеюсь, что это немного поможет", - заявила министр.

Верещук также отметила, что в последние годы наблюдается небольшое снижение числа тех, кто приезжает получать образование с оккупированных территорий.

"Мы сейчас отслеживаем, что уменьшается количество абитуриентов. Незначительно, если говорить о Крыме, то всего на 60 меньше, чем в прошлом году, но это тоже основание считать, что нужно что-то делать и что-то менять", - заявила Верещук.

Ранее мы писали, что Верещук исключает подачу воды в Крым: это невозможно и запрещено законом.

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Ирина Верещук
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