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Верещук исключает подачу воды в Крым: это невозможно и запрещено законом

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Понедельник 22 ноября 2021 14:58
Верещук исключает подачу воды в Крым: это невозможно и запрещено законом Фото: Ирина Верещук (Виталий Носаы/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук исключает возможность возобновления подачи воды в Крым. По ее словам, это незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг на административной границе с Крымом.

"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", - ответила она на вопрос о том, возможно ли возобновление подачи воды в Крым.

По ее словам, Украина намерена только достроить дамбу, чтобы предотвратить любую возможность попадания днепровской воды на полуостров.

"Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже, если мы политически хотим кому-то что-то доказать", - добавила она.

Напомним, предыдущий министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что Украина даст воду Крыму в случае гуманитарной угрозы украинцам.

А президент Владимир Зеленский назвал оккупированные Крым и Донбасс экологическими бомбами.

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Крым Ирина Верещук
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