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У Мінреінтеграції запропонували збільшити до 6500 гривень стипендії для студентів з окупованих територій

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Четвер 09 грудня 2021 06:46
У Мінреінтеграції запропонували збільшити до 6500 гривень стипендії для студентів з окупованих територій Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Мінреінтеграції запропонувало Кабінету Міністрів підвищити стипендію до 6500 гривень всім студентам, які приїхали з окупованих Росією Криму і Донбасу. Виплата надаватиметься для навчання в українських університетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

"Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і прем'єр, і президент, збільшити стипендію. Вона повинна бути підвищена. Всім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6 500. Я щиро сподіваюся, що це трохи допоможе", - заявила міністр.

Верещук також зазначила, що в останні роки спостерігається невелике зниження числа тих, хто приїжджає здобувати освіту з окупованих територій.

"Ми зараз відстежуємо, що зменшується кількість абітурієнтів. Незначно, якщо говорити про Крим, то всього на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що потрібно щось робити і щось міняти", - заявила Верещук.

Раніше ми писали, що Верещук виключає подачу води до Криму: це неможливо і заборонено законом.

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Ірина Верещук
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