В Минрегионе рассказали детали законопроекта о недостроях

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ обнародовало законопроект по недостроям и направило его в центральные органы власти на согласование. Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Как отметил Парцхаладзе, в законопроекте о недостроях предлагается фактически по принципу банкротства очищать эти предприятия и все оставшееся имущество передавать местным органам власти.

"Но при этом защищаются интересы только вкладчиков - людей, которые вложили деньги в квартиры. И все обременения, которые есть, не будут задолженностью", - добавил он.

Парцхаладзе напомнил, что в Киеве сейчас пошла очередная волна недостроев. "Город - землепользователь этих территорий. Понятно, что это хозяйственная деятельность двух субъектов. Но я считаю, что все равно местные власти должны взять на себя ответственность", - сказал он.

Заместитель министра отметил, что проблема некоторых проектов в том, что где кто-то из застройщиков начал строить, после чего начался кризис, а он вложенные средства потратил на другой проект.

"Потом застройщик понимает, что не может достроить, ничего не делает, договор аренды заканчивается, разрешение на строительство заканчивается, наращиваются долги, и он вообще пропадает. И несостоявшиеся жильцы вообще не знают, как подойти к этому имуществу и как физически получить этот объект. В данной ситуации, на мой взгляд, местная власть должна брать инициативу в свои руки и защитить их интересы, потому что это жители или будущие жители их города. Другого варианта нет, потому что город владеет этим имуществом", - рассказал Парцхаладзе

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует полное реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции. Как сообщил в интервью РБК-Украина, заместитель министра Лев Парцхаладзе, система ГАСИ все еще очень коррумпирована, там сохраняются старые правила и процедуры, нет эффективного механизма осуществления государственного архитектурно-строительного контроля.

Напомним, по данным Госстата, в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичном рынке выросли на 5,4%, на вторичном - на 10,3%.