У Мінрегіоні розповіли деталі законопроекту про недобудови

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оприлюднило законопроект щодо недостроїв і направило його в центральні органи влади на погодження. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Як зазначив Парцхаладзе, в законопроекті про недобудови пропонується фактично за принципом банкрутства очищати ці підприємства і все майно, що залишилось, передавати місцевим органам влади.

"Але при цьому захищаються інтереси тільки вкладників - людей, які вклали гроші в квартири. І всі обтяження, які є, не будуть заборгованістю", - додав він.

Парцхаладзе нагадав, що в Києві зараз пішла чергова хвиля недобудов. "Місто - землекористувач цих територій. Зрозуміло, що це господарська діяльність двох суб'єктів. Але я вважаю, що все одно місцева влада повинна взяти на себе відповідальність", - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що проблема деяких проектів в тому, що десь хтось із забудовників почав будувати, після чого почалася криза, а він вкладені кошти витратив на інший проект.

"Потім забудовник розуміє, що не може добудувати, нічого не робить, договір оренди закінчується, дозвіл на будівництво закінчується, нарощуються борги, і він взагалі пропадає. І майбутні мешканці взагалі не знають, як підійти до цього майна і як фізично отримати цей об'єкт. У даній ситуації, на мій погляд, місцева влада повинна брати ініціативу в свої руки і захистити їх інтереси, бо це жителі та майбутні мешканці їхні міста. Іншого варіанту немає, тому що місто володіє цим майном", - розповів Парцхаладзе

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує повне реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції. Як повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, заступник міністра Лев Парцхаладзе, система ДАБІ все ще дуже корумпована, там зберігаються старі правила і процедури, немає ефективного механізму здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Нагадаємо, за даними Держстату, в I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири на первинному ринку зросли на 5,4%, на вторинному - на 10,3%.