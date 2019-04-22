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Козлова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Стамбуле

Новости » Спорт    22.04.2019 - 17:50
Козлова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Стамбуле
Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Украинская теннисистка одержала победу в финале квалификации

Украинская теннисистка Екатерина Козлова завоевала право выступить в основной сетке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

финале отборочного турнира украинка (91 рейтинга WTA) обыграла со счетом 6:2, 6:4 Александру Дулгеру (167 WTA) из Румынии. Матч продолжался 1 час 10 минут. Интересно, что девушки ранее провели три очных поединка и все - на кортах в Стамбуле. 

Добавим, что на этом турнире также выступит Даяна Ястремская. В первом круге она сыграет с представительницей Франции Кристиной Младенович. Турнир TEB BNP Paribas Istanbul Cup пройдет с 22 по 28 апреля. 

Напомним, в обновленном рейтинге WTA Катерина Козлова поднялась на две строчки и теперь занимает 91 место.

Стаховский остался на прежнем месте в обновленном рейтинге ATP Козлова успешно стартовала в основной сетке турнира в Чарльстоне
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