Миновала ли угроза у границ Украины: ответ Пентагона

Министерство обороны США продолжает следить за российскими войсками у границ Украины . Американские власти не убеждены, что Россия пошла на деэскалацию обстановки в Крыму и у границы с Украиной.

В Пентагоне заявили, что часть российских войск, по-видимому, была отведена, но опасность сохраняется.

"Мы видели определенное отступление некоторых сил от Украины", - заявил Кирби, отметив, что американские военные "будут очень внимательно наблюдать за этим".

"Пока слишком рано говорить об этом и принимать за чистую монету российские заявления о том, что то, что они называли учениями, теперь завершилось, и они отводят всех назад", - сообщил он.