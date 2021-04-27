Чи минула загроза біля кордонів України: відповідь Пентагону

Міністерство оборони США продовжує стежити за російськими військами біля кордонів України. Американська влада не переконана, що Росія пішла на деескалацію обстановки в Криму і біля кордону з Україною.
Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє " Голос Америки".
У Пентагоні заявили, що частина російських військ, мабуть, була відведена, але небезпека зберігається.
"Ми бачили певний відступ деяких сил від України", - заявив Кірбі, зазначивши, що американські військові "будуть дуже уважно спостерігати за цим".
"Поки занадто рано говорити про це і приймати за чисту монету російські заяви про те, що те, що вони називали навчаннями, тепер завершилося, і вони відводять всіх назад", - повідомив він.
Нагадаємо, Росія оголосила, що відводить свої війська з окупованого Криму та східного кордону України.
Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні існує постійна загроза, тому що йде війна, особливо в районі Донбасу.
Зазначимо, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим "тиші" 26 квітня.