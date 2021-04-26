Существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует отвод российских войск от границ Украины . Он назвал деэскалацию "маленькой победой" Киева и его союзников.

Об этом он заявил в интервью Financial Times .

Президент также заявил, что ситуация остается опасной.

"Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, и российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Она постоянно находится на наших границах", - заявил Зеленский.

Он назвал войска возле украинской границы психологическим давлением.

"Здесь мы готовы к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избежать. Наши вооруженные силы очень сильны, и мы готовы предотвратить любую угрозу агрессии", - заявил он.