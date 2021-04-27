Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС: ранен украинский воин

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим "тишины" 26 апреля. В результате обстрелов ранен украинский воин, его госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В ООС уточняют, что враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного. Кроме того, из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле Светлодарска били еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, неподалеку Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе Зайцево боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела украинский воин получил ранение.

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе ООС уточняют, что украинские бойцы отвечали на действия российско-оккупационных войск взаимностью.

Также по состоянию на сегодняшнее утро боевики успели обстрелять позиции ООС трижды.

Возле Водяного оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра. Недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.