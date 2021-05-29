Минометы и ракеты: боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе
Пророссийские боевики сегодня, 29 мая, четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе. Потерь с украинской стороны нет.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Сообщается, что в районе Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). Такие же комплексы применялись возле Майорского.
В районе Новгородского оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру населенного пункта Шумы из ПТРК. Пострадавших в результате обстрелов нет.
Также сообщается, что за сегодня пиротехнические расчеты разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 224 взрывоопасных предмета.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил сомнение в том, что на переговорах в нормандском формате быстро удастся добиться урегулирования конфликта на Донбассе.
Также стало известно, что ОБСЕ продлила мандат своей мониторинговой миссии на границе России с оккупированными районами украинского Донбасса всего на два месяца вместо традиционных четырех. Украинская сторона считает, что Россия блокирует продление миссии из-за поставок оружия на территорию ОРДЛО.