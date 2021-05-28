Миссию ОБСЕ на границе с Россией продлили всего на два месяца: реакция МИД

Из-за позиции России постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) всего на два месяца продлила мандат мониторинговой миссии на границе России с оккупированными районами украинского Донбасса. Мандат пока продлен до 31 июля.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины .

Сообщается, что мандат миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" продлили до 31 июля. До этого мандат продлевался на стандартный четырехмесячный период.

"Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по сокращению срока продолжительности мандата миссии наблюдателей ОБСЕ. Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России", - говорится в заявлении.

Также Украина полагает, что Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированный Донбасс, поэтому не заинтересована в наблюдателях на границе.