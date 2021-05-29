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Міномети і ракети: бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

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Донбас, Субота 29 травня 2021 18:25
Міномети і ракети: бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі Фото: український військовий на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики сьогодні, 29 травня, чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі. Втрат з українського боку немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що в районі Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру і протитанкові ракетні комплекси (ПТРК). Такі ж комплекси застосовувалися біля Майорського.

В районі Новгородського окупанти стріляли в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру населеного пункту Шуми з ПТРК. Постраждалих в результаті обстрілів немає.

Також повідомляється, що за сьогодні піротехнічні розрахунки розмінували 5 гектарів території і передали на знищення 224 вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив сумнів в тому, що на переговорах в нормандському форматі швидко вдасться домогтися врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також стало відомо, що ОБСЄ продовжила мандат своєї моніторингової місії на кордоні Росії з окупованими районами українського Донбасу всього на два місяці замість традиційних чотирьох. Українська сторона вважає, що Росія блокує продовження місії через поставки зброї на територію ОРДЛО.

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