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Минометы, пулеметы и БПЛА. На Донбассе за день три нарушения режима "тишины"

Новина українською → Донбасс, Вторник 04 мая 2021 18:22
Минометы, пулеметы и БПЛА. На Донбассе за день три нарушения режима "тишины" Фото: украинский военный на Донбассе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В течение сегодняшнего дня боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе. В частности, обстреливали позиции из минометов и пулеметов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что в районе Водяного противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. А возле Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе Новолуганского, Зайцево, Шумов, Пивденного, Зализного, Крымского, Торецка и Новгородского замечен пролет беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Его подавили средствами РЭБ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за сегодня саперы разминировали более 30 гектаров территории и передали на уничтожение 11 взрывоопасных предметов.

Напомним, сегодня в Донецкой области возле линии разграничения мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Также сообщалось, что в Италии задержали воевавшего на Донбассе наемника.

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