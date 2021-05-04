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Міномети, кулемети і БПЛА. На Донбасі за день три порушення режиму "тиші"

Новость на русском → Донбас, Вівторок 04 травня 2021 18:22
Міномети, кулемети і БПЛА. На Донбасі за день три порушення режиму "тиші" Фото: український військовий на Донбасі(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом сьогоднішнього дня бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі. Зокрема, обстрілювали позиції з мінометів і кулеметів.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що в районі Водяного противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. А біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів.

Крім того, в районі Новолуганського, Зайцевого, Шумів, Південного, Залізного, Кримського, Торецька і Новгородського помічено проліт безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Його посадили засобами РЕБ.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за сьогодні сапери розмінували понад 30 гектарів території і передали на знищення 11 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, сьогодні в Донецькій області біля лінії розмежування мирний житель під час прибирання на кладовищі підірвався на вибуховому пристрої. Він отримав поранення, несумісні з життям.

Також повідомлялося, що в Італії затримали найманця, що воював на Донбасі.

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