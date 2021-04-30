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В Италии задержали воевавшего на Донбассе наемника

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 17:13
В Италии задержали воевавшего на Донбассе наемника Фото: пророссийские сепаратисты (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

По обращению и материалам МВД Украины итальянская полиция задержала наемника, воевавшего на Донбассе. Бывший полицейский из Кальяри (Италия) попал в поле зрения правоохранителей в 2015 году, но избегал наказания.

Об этом сообщил пресс-центр МВД Украины.

Отмечается, что задержанный в Италии мужчина попал в поле зрения украинских правоохранителей в 2015 году в ходе расследования участия итальянских наемников в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Тогда ему удалось избежать наказания, поскольку он утверждал, что не стрелял в украинских военных.

В отношении 50-летнего итальянца открыто новое уголовное дело. Его обвиняют в террористической деятельности. На время следствия ему запрещено покидать страну. В доме у подозреваемого уже прошли обыски.

Следствие ведет спецподразделение Digos (отдел общих расследований и спецопераций). Ему удалось отследить несколько банковских переводов на личный счет подозреваемого. Деньги поступали из так называемой “ДНР”. Также правоохранителям удалось добыть фото и видео доказательства, а также документальные подтверждения его вины.

Напомним, ранее Мукачевский городской суд признал виновным местного жителя, призывавшего к отделению Закарпатской области от Украины. Сепаратиста заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Отметим, в конце ноября 2020 года на Закарпатье депутаты одного из сельсоветов спели гимн якобы Венгрии. В результате разгорелся дипломатический скандал.

Также РБК-Украина писало, что на Закарпатье в середине декабря неизвестные разместили на стене дома провокационную надпись: "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем". Полиция возбудила дело по факту разжигания национальной розни.

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