В Италии задержали воевавшего на Донбассе наемника

По обращению и материалам МВД Украины итальянская полиция задержала наемника , воевавшего на Донбассе. Бывший полицейский из Кальяри (Италия) попал в поле зрения правоохранителей в 2015 году, но избегал наказания.

Отмечается, что задержанный в Италии мужчина попал в поле зрения украинских правоохранителей в 2015 году в ходе расследования участия итальянских наемников в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Тогда ему удалось избежать наказания, поскольку он утверждал, что не стрелял в украинских военных.

В отношении 50-летнего итальянца открыто новое уголовное дело. Его обвиняют в террористической деятельности. На время следствия ему запрещено покидать страну. В доме у подозреваемого уже прошли обыски.

Следствие ведет спецподразделение Digos (отдел общих расследований и спецопераций). Ему удалось отследить несколько банковских переводов на личный счет подозреваемого. Деньги поступали из так называемой “ДНР”. Также правоохранителям удалось добыть фото и видео доказательства, а также документальные подтверждения его вины.