В Минобороны заявили об усилении обстрелов на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики вели обстрелы вблизи Водяного, Лебединского, Зайцевого, Авдеевки и Золотого-4

Боевики на Донбассе 16 октября осуществили 9 обстрелов, из них пять раз из минометов различных калибров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отмечается, вооруженные формирования РФ и ее наемники выпустили по позициям Объединенных сил в районах Водяного, Лебединского, Зайцевого и дважды вблизи Авдеевки всего 36 мин калибров 120 и 82 мм.

Кроме этого, вблизи Золотого-4 боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. А в районе населенного пункта Зайцевое еще и из зенитной установки ЗУ-23-2.

"По имеющейся информации, от начала текущих суток боевых потерь среди наших защитников Украины в результате вражеских обстрелов нет", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, вчера на Донбассе погибли двое военных, еще один получил ранения.

Кроме того, заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложен.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ждать 7 дней соблюдения режима тишины для разведения сил на Донбассе. Он отметил, что Украина ждет сообщение ОБСЕ, что 7 дней не было обстрелов.