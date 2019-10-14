ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен

Новости » Общество    14.10.2019 - 18:52
В Офисе президента заявили, что вопрос разведения сил в Золотом отложен
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Отвод сил в Золотом невозможен без устойчивого прекращения огня

Заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложен. Об этом он сообщил в эфире "Громадського".

По его словам, отвод сил в Золотом невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведения, - ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", - сказал он.

Также Костюк отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

Напомним, ранее представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что разведение сил и средств вблизи населенных пунктов Золотое и Петровское состоится только после 7 дней соблюдения режима прекращения огня.

Пристайко назвал условие, при котором не состоятся выборы в ОРДЛО Активисты возле Офиса президента призвали не разводить войска на Донбассе
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь