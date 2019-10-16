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У Міноборони заявили про посилення обстрілів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    16.10.2019 - 13:47
У Міноборони заявили про посилення обстрілів на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики вели обстріли поблизу Водяного, Лебединського, Зайцевого, Авдіївки та Золотого-4

Бойовики на Донбасі 16 жовтня здійснили 9 обстрілів, з них п’ять разів з мінометів різних калібрів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як зазначається, збройні формування РФ та її найманці випустили по позиціях Об'єднаних сил в районах Водяного, Лебединського, Зайцевого та двічі поблизу Авдіївки загалом 36 мін калібрів 120 та 82 мм.

Окрім цього, поблизу Золотого-4 бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. А в районі населеного пункту Зайцеве ще й із зенітної установки ЗУ-23-2.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед наших захисників України внаслідок ворожих обстрілів немає", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, вчора на Донбасі загинули двоє військових, ще один отримав поранення.

Крім того, заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що питання відводу сил в Золотому Луганської області відкладено.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде чекати 7 днів дотримання режиму тиші для розведення сил на Донбасі. Він зазначив, що Україна чекає повідомлення ОБСЄ, що 7 днів не було обстрілу.

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