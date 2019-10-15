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На Донбассе погибли двое военных, еще один получил ранения

Новости » Происшествия    15.10.2019 - 19:34
На Донбассе погибли двое военных, еще один получил ранения
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 15 октября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли два военнослужащих, еще один получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Опытного, неподалеку Новотроицкого, у Лебединского, вблизи Павлополя, неподалеку Пищевика, у Авдеевки, вблизи Марьинки.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил три обстрела по украинским позициям: у Золотого и неподалеку Новолуганского.

"В течение текущих суток, в результате коварных действий снайперов, два военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 14 октября, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один украинский военный.

Кроме того, 14 октября сообщалось, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложили. По словам заместителя главы Офиса президента Украины Юрия Костюка, отвод сил в Золотом невозможен без устойчивого прекращения огня.

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