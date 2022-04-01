Минобороны о взрыве нефтебазы в Белгороде: не первый раз видим такие обвинения

Министерство обороны отказалось подтвердить или опровергнуть информацию о причастности Украины к удару по нефтебазе в российском Белгороде. Там подчеркнули, что не первый раз видят такие обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Минобороны Александра Мотузяника .

По его словам, Украина защищается от российской агрессии на своей территории. Однако это не означает, что украинские военные должны нести ответственность "за просчеты и катастрофы" на территории РФ.

"Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", - добавил Мотузяник.