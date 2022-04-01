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Минобороны о взрыве нефтебазы в Белгороде: не первый раз видим такие обвинения

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 16:43
Минобороны о взрыве нефтебазы в Белгороде: не первый раз видим такие обвинения Фото: после взрыва на нефтебазе в Белгороде вспыхнул пожар (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны отказалось подтвердить или опровергнуть информацию о причастности Украины к удару по нефтебазе в российском Белгороде. Там подчеркнули, что не первый раз видят такие обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Минобороны Александра Мотузяника.

По его словам, Украина защищается от российской агрессии на своей территории. Однако это не означает, что украинские военные должны нести ответственность "за просчеты и катастрофы" на территории РФ.

"Мы не в первый раз видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", - добавил Мотузяник.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отказался подтвердить или опровергнуть причастность Украины к удару по нефтебазе в Белгороде.

Отметим, утром 1 апреля в российском Белгороде авиационному удару подверглась нефтебаза. После взрывов на топливном складе вспыхнул масштабный пожар. РБК-Украина собрало все, что известно об инциденте на территории РФ.

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