ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба отреагировал на обстрел в Белгороде: "не могу ни подтвердить, ни опровергнуть причастность"

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 14:57
Кулеба отреагировал на обстрел в Белгороде: "не могу ни подтвердить, ни опровергнуть причастность" Дмитрий Кулеба (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к удару по топливному складу в российском городе Белгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на reuters.

По его словам, он не владеет всей военной информацией.

"Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что Украина ждет официального ответа России на предложения Киева, изложенные на мирных переговорах в Турции.

Кроме того, он заявил, что иностранные государства не подталкивают Украину к компромиссу в переговорах.

Ранее мы сообщали, что в российском Белгороде раздаются громкие взрывы.

Также читайте, что сейчас происходит в российском Белгороде.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой