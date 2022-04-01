Кулеба отреагировал на обстрел в Белгороде: "не могу ни подтвердить, ни опровергнуть причастность"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к удару по топливному складу в российском городе Белгород.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на reuters .

По его словам, он не владеет всей военной информацией.

"Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что Украина ждет официального ответа России на предложения Киева, изложенные на мирных переговорах в Турции.

Кроме того, он заявил, что иностранные государства не подталкивают Украину к компромиссу в переговорах.