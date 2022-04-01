Кулеба отреагировал на обстрел в Белгороде: "не могу ни подтвердить, ни опровергнуть причастность"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что не может подтвердить или опровергнуть вероятную причастность Украины к удару по топливному складу в российском городе Белгород.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на reuters.
По его словам, он не владеет всей военной информацией.
"Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", - сказал Кулеба.
Он также отметил, что Украина ждет официального ответа России на предложения Киева, изложенные на мирных переговорах в Турции.
Кроме того, он заявил, что иностранные государства не подталкивают Украину к компромиссу в переговорах.
Ранее мы сообщали, что в российском Белгороде раздаются громкие взрывы.
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