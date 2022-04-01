Міноборони про вибух нафтобази в Бєлгороді: не вперше бачимо такі звинувачення

Міністерство оборони відмовилося підтвердити або спростувати інформацію про причетність України до удару по нафтобазі в російському Бєлгороді. Там підкреслили, що не вперше бачать такі звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Міноборони Олександра Мотузяника .

За його словами, Україна захищається від російської агресії на своїй території. Однак це не означає, що українські військові повинні нести відповідальність "за прорахунки і катастрофи" на території РФ.

"Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - додав Мотузяник.