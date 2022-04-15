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Минобороны Украины предложило флоту России покинуть Черное и Азовское моря

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 17:06
Минобороны Украины предложило флоту России покинуть Черное и Азовское моря Фото: Минобороны Украины предложило флоту России покинуть Черное и Азовское моря (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины обратилось к ВМФ России с предложением покинуть Азовское и Черное моря. Пока для них выход еще открыт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Министерство обороны Украины напоминает российскому флоту, что черноморские проливы закрыты только для входа. Та часть вашего флота, которая остается на плаву, все еще имеет выход", - пишет пресс-служба.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России - Турция выполняет положения конвенции Монтре и закрыла проливы военным кораблям стран.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что корабль "Москва" утонул.

Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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