Міноборони України запропонувало флоту Росії покинути Чорне та Азовське моря
Міністерство оборони України звернулося до ВМФ Росії з пропозицією покинути Азовське й Чорне моря. Поки що для них вихід ще відкритий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
"Міністерство оборони України нагадує російському флоту, що чорноморські протоки закриті лише для входу. Та частина вашого флоту, яка лишається на плаву, все ще має вихід", - пише пресслужба.
Варто відзначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії - Туреччина виконує положення конвенції Монтре та закрила протоки військовим кораблям країн.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони Росії підтвердило інформацію про те, що корабель "Москва" потонув.
Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.