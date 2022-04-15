Міноборони України запропонувало флоту Росії покинути Чорне та Азовське моря

Міністерство оборони України звернулося до ВМФ Росії з пропозицією покинути Азовське й Чорне моря. Поки що для них вихід ще відкритий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Міністерство оборони України нагадує російському флоту, що чорноморські протоки закриті лише для входу. Та частина вашого флоту, яка лишається на плаву, все ще має вихід", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії - Туреччина виконує положення конвенції Монтре та закрила протоки військовим кораблям країн.