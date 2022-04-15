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Міноборони України запропонувало флоту Росії покинути Чорне та Азовське моря

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П'ятниця 15 квітня 2022 17:06
Міноборони України запропонувало флоту Росії покинути Чорне та Азовське моря Фото: Міноборони України запропонувало флоту Росії покинути Чорне та Азовське моря (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України звернулося до ВМФ Росії з пропозицією покинути Азовське й Чорне моря. Поки що для них вихід ще відкритий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Міністерство оборони України нагадує російському флоту, що чорноморські протоки закриті лише для входу. Та частина вашого флоту, яка лишається на плаву, все ще має вихід", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії - Туреччина виконує положення конвенції Монтре та закрила протоки військовим кораблям країн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони Росії підтвердило інформацію про те, що корабель "Москва" потонув.

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