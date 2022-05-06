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В Минобороны США рассказали о передаче разведданных Украине

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 02:35
В Минобороны США рассказали о передаче разведданных Украине Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве обороны США заявили, что делятся с Украиной данными разведки о ситуации на поле боя, однако не передают информацию о местоположении высших военачальников армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"США предоставляют разведывательную информацию о ситуации на поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы об этом говорили. Мы не предоставляем разведывательные данные о местоположении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов Вооруженных Сил Украины", - подчеркивает он.

Спикер Пентагона при этом отметил, что Украина более проинформирована о происходящем на фронтах, чем Штаты.

"У украинцев, честно говоря, гораздо больше информации, чем у нас. Это их страна, их территория, и у них есть собственные хорошие возможности", - говорит Кирби.

Представитель Минобороны США добавил, что ВСУ объединяют информацию, полученную от американских и других партнеров, с данными своей разведки, анализируют, делают выводы и принимают собственные решения.

Так в Пентагоне отреагировали на опубликованный ранее материал New York Times, в котором говорилось, что американские разведданные помогли ВСУ уничтожить несколько российских генералов.

Напомним также, недавно в МВД подтвердили, что начальник Генштаба РФ Герасимов был в Украине, но не пострадал и вернулся в Россию. По неподтвержденной информации, он прибыл в Изюм, где в районе штаба Герасимова произошел взрыв.

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