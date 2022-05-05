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Американские разведданные помогли ВСУ уничтожить несколько российских генералов, - NYT

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 05 мая 2022 06:17
Американские разведданные помогли ВСУ уничтожить несколько российских генералов, - NYT Флаг США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Разведданные, которыми США делятся с Украиной, использовались для ударов по командным центрам, где и погибли российские генералы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

При этом источники оговариваются, что не все такие удары основывались на американских данных и конкретно удар по командному пункту в Изюме 30 апреля, где незадолго до этого был начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов, не опирался на американскую информацию. Сообщается, что Вашингтон не позволил бы использовать свои данные для покушения на жизнь высшего военного руководства России, к которому он относит Герасимова.

Украина утверждает, что с начала войны на фронте погибло 12 высших российских офицеров, что аномально много, во всяком случае по меркам западных армий, отмечают западные эксперты. Россия официально подтвердила гибель двух заместителей командующего армиями - это генерал-майор Андрей Суховецкий и генерал-майор Владимир Фролов.

США с недавних пор открыто признают, что делятся с Украиной широким спектром разведданных. Союзники США по НАТО также предоставляют Киеву информацию от своих разведок.

Ранее мы сообщали, что обнародованы данные российских генералов и ОМОНовцев, причастных к зверствам под Киевом.

Также сообщалось, что российских командиров подвергают репрессиям за "неоправданные ожидания" в войне.

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