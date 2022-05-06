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У Міноборони США розповіли про передачу розвідданих Україні

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П'ятниця 06 травня 2022 02:35
У Міноборони США розповіли про передачу розвідданих Україні Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві оборони США заявили, що діляться з Україною даними розвідки про ситуацію на полі бою, проте не передають інформацію про місцезнаходження вищих воєначальників армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

"США надають розвідувальну інформацію про ситуацію на полі бою, щоб допомогти українцям захистити свою країну. Ми про це говорили. Ми не надаємо розвідувальні дані про місцезнаходження високопоставлених воєначальників на полі бою і не беремо участь у прийнятті рішень про вибір цілей ударів Збройних Сил України", - підкреслює він.

Спікер Пентагону при цьому зазначив, що Україна більш проінформована про те, що відбувається на фронтах, ніж Штати.

"В українців, чесно кажучи, набагато більше інформації, ніж у нас. Це їхня країна, їхня територія, й у них є власні хороші можливості", - говорить Кірбі.

Представник Міноборони США додав, що ЗСУ об'єднують інформацію, отриману від американських та інших партнерів, з даними своєї розвідки, аналізують, роблять висновки та приймають власні рішення.

Так в Пентагоні відреагували на опублікований раніше матеріал New York Times, в якому говорилося, що американські розвіддані допомогли ЗСУ знищити кілька російських генералів.

Нагадаємо також, нещодавно в МВС підтвердили, що начальник Генштабу РФ Герасимов був в Україні, але не постраждав і повернувся в Росію. За непідтвердженою інформацією, він прибув до Ізюма, де у районі штабу Герасимова стався вибух.

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