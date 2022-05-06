У Міноборони США розповіли про передачу розвідданих Україні

У міністерстві оборони США заявили, що діляться з Україною даними розвідки про ситуацію на полі бою, проте не передають інформацію про місцезнаходження вищих воєначальників армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

"США надають розвідувальну інформацію про ситуацію на полі бою, щоб допомогти українцям захистити свою країну. Ми про це говорили. Ми не надаємо розвідувальні дані про місцезнаходження високопоставлених воєначальників на полі бою і не беремо участь у прийнятті рішень про вибір цілей ударів Збройних Сил України", - підкреслює він.

Спікер Пентагону при цьому зазначив, що Україна більш проінформована про те, що відбувається на фронтах, ніж Штати.

"В українців, чесно кажучи, набагато більше інформації, ніж у нас. Це їхня країна, їхня територія, й у них є власні хороші можливості", - говорить Кірбі.

Представник Міноборони США додав, що ЗСУ об'єднують інформацію, отриману від американських та інших партнерів, з даними своєї розвідки, аналізують, роблять висновки та приймають власні рішення.